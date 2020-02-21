تفوق المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة على نظيره الفلسطيني بنتيجة (1-0)، اليوم الجمعة بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة لكأس العرب للأمم للفئة، الجارية بالعربية السعودية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، المهاجم مروان زروقي (د 5) لفائدة "الخُضر"، ليهدي بذلك أولى النقاط للمنتخب الوطني خلال هذه الدورة العربية.

وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب المصري (2-2).

وبعد هذه النتيجة، يحتل المنتخب الجزائري الصف الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تتقاسم السعودية ومصر المرتبة الأولى بمجموع 4 نقاط لكل منهما. بينما يقبع منتخب فلسطين في المركز الأخير بدون رصيد.

ويوجد أشبال الناخب الوطني، صابر بن إسماعيل، أمام حتمية الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة للدور الأول أمام منتخب السعودية، يوم الإثنين، من أجل افتكاك بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. وتجمع المباراة الأخرى بين منتخبي مصر وفلسطين.

وبمناسبة الجولة الافتتاحية، الثلاثاء الفارط، انهزم المنتخب الوطني ضد منتخب مصر بنتيجة ثقيلة (1-4).

يذكر أن الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي من هذه المنافسة.

ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات، تجرى على ثلاث مدن سعودية : الرياض، الدمام والخُبر.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الإثنين 2 مارس، قبل ثلاث أيام من اللقاء النهائي المبرمج بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام.