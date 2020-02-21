تسبب حادث اصطدام بين مركبتين وقع بعد ظهر اليوم الجمعة بولاية قسنطينة في إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 54 سنة بجروح مختلفة، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن عطا الله محمد الشريف ووحدة القطاع عين السمارة تدخلتا في حدود الساعة الثالثة و 36 دقيقة بالطريق الولائي رقم 101 الرابط بين علي منجلي وعين السمارة لأجل حادث اصطدام بين مركبتين خلف تسع ضحايا من كلا الجنسين لهم إصابات مختلفة.

وأضاف بأنه تم تقديم الإسعافات اللازمة للضحايا بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى علي منجلي.

وتم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.