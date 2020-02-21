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أعلن وزير الصحة اللبناني ثبوت إصابة مريضة قادمة من إيران بفيروس كورونا المستجد، والاشتباه في حالتين أخريين في البلاد. ويعد هذا أول إعلان عن ظهور الفيروس في لبنان.

كما أعلن مسؤولون في منطقة لومباردي الواقعة شمالي إيطاليا، اليوم الجمعة، عن إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا المستجد، وهي أولى الحالات من نوعها في البلاد، كما أعلنت إسرائيل أيضا عن ظهور أول حالة تحمل الفيروس لديها.

وأعلن مسؤول محلي في منطقة لومباردي اليوم الجمعة أنه يجري حاليا إجراء اختبارات لمئات الأشخاص الذين كانوا مخالطين لحالات الإصابة المكتشفة في البلاد.

وكانت السلطات في إيطاليا أعلنت أمس الخميس عن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يرتفع العدد إلى ستة أشخاص اليوم الجمعة.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية أيضا عن ظهور أول حالة إصابة لديها، وذلك لمواطن إسرائيلي كان ضمن أحد عشر إسرائيليا على متن سفينة سياحية موبوءة بالقرب من الشواطئ اليابانية. وقد عادوا جميعا إلى إسرائيل أمس الخميس بعد احتجازهم في الحجر الصحي لأسبوعين.

وأعلنت السلطات في إسرائيل أنها نقلتهم جميعا إلى مستشفى للحجر الصحي.

وفي الكويت أعلنت الخطوط الجوية الكويتية وقف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر :"بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا".

وفي إيران كان متحدث في وزارة الصحة قد أعلن عن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها سبع حالات في مدينة قم، وأربع حالات في طهران، وثلاث حالات في جيلان.

كما كشف المتحدث عن خمس حالات وفاة سُجلت حتى الآن في البلاد بسبب الفيروس.

وأدت الإصابات الجديدة بالفيروس في إيران إلى إغلاق العراق لحدوده البرية مع إيران، كما أعلنت الخطوط الجوية العراقية وقف رحلاتها من وإلى إيران، خوفا من انتشار الفيروس.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت حالة الطوارئ بعد الإعلان عن 100 إصابة جديدة بالفيروس، وثاني حالة وفاة في البلاد.

وكانت حالات الإصابة قد زادت بشكل كبير لليوم الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية. وأعلنت مدينتا داغو وتشيونغدو الواقعتان جنوبي البلاد "منطقتا رعاية خاصة"، وخلت الشوارع في مدينة داغو من المارة بشكل ملحوظ..

يذكر أن فيروس كورونا الذي قد يؤدي إلى الوفاة، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، قد أصاب نحو 76,000 شخص في مناطق متفرقة من العالم، حسب إحصاءات رسمية حديثة من حول العالم.