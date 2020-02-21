أفادت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس أن فصيلة الأبحاث تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات وبيعها بدون وثائق تقودها فتاة.



وحسب قيادة الدرك الوطني فان الشبكة تتكون من أربعة متهمين على رأسهم فتاة ينشطون على مستوى ولاية بومرداس خميس الخشنة الجزائر العاصمة يقومون بالسرقة وبيع السيارات المسروقة وتم القبض على العصابة في حالة تلبس بالجريمة وتم استرجاع سيارة مسروقة من نوع سيات وقطع غيار وتحويلهم إلى القضاء للمحاكمة.