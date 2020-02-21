قام وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أول أمس، بزيارة فجائية لدور الشباب المتواجدة ببلديات بوروبة وشراعبة في ضواحي الجزائر العاصمة، التي تعتبر مناطق ظل، قصد الاطلاع على وضعية هذه المرافق ووتيرة النشاطات بها. وتحدث خالدي، حسب منشور له في الفايسبوك، مع الشباب حول انشغالاتهم وتطلعاتهم، مشيرا إلى أن ”هذه الزيارة أفتتح بها سلسلة من الزيارات الميدانية في ربوع الوطن، التي ستمكنني من التفاعل المباشر مع الناشطين الفاعلين من الشباب ومؤطريهم”.