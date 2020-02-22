أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى76 ألفا 288 حالة، من بينها 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألفا و659 شخص بعد معالجتهم

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألف و288 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 53 ألفا 284 مريضا، من بينهم (11 ألفا و477 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2345 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 20 ألفا و659 شخصا بعد شفائهم".

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة من بينها 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

"ووهان" تشهد معدلات شفاء أكثر من الإصابات الجديدة

ذكر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة مي فنغ، يوم الجمعة، أن العدد اليومي لمرضى فيروس كورونا الجديد الذين عولجوا وغادروا المستشفيات حديثا في "ووهان"- حاضرة مقاطعة "هوبي"- ومركز تفشي المرض، "تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الجديدة لأول مرة".

وفي مؤتمر صحفي، قال مي، إن "عدد المرضى الصينيين الذين عولجوا حديثا وغادروا المستشفيات في يوم واحد، تجاوز ألفي شخص للمرة الأولى يوم الخميس"، مضيفا، أن" معدلات الشفاء في ووهان وأجزاء أخرى من هوبي وفي مناطق أخرى على مستوى المقاطعة في البلاد واصلت الارتفاع خلال الأسبوع الماضي". وأشار إلى أن البلاد "ستبذل جهودا شاملة لعلاج الحالات الشديدة والحرجة لمرضى (كوفيد-19) ولتقليل معدل الوفيات".

وأكد المتحدث أنه في الوقت نفسه، "ستعمل السلطات الصحية على تحسين خطة التشخيص والعلاج ذات الصلة، وتجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في العلاج، وتعزز علاج وإدارة الحالات الخفيفة، وتواصل تحسين معدل الشفاء من (كوفيد-19).

كوريا الجنوبية:ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 142 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 346 حالة. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت عن وفاة اثنين من المصابين بالفيروس.

وتم، أمس، إعلان حالة التأهب القصوى في المنطقة الجنوبية الشرقية في كوريا الجنوبية، حيث يستمر ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد، ويُفترض أن معظم الحالات مرتبطة بكنيسة طائفة دينية ثانوية.

وقد تضاعف عدد إصابات فيروس (كوفيد-19 ) أربع مرات ابتداء من الأربعاء الماضي، خاصة أن معظم الحالات لها صلة بكنيسة "دايغو" الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيول. ومن بين الحالات الجديدة، يوجد 28 حالة في دايغو و103 في إقليم "كيسونغ سانغ" الشمالي المجاور لها، حيث يعيش 5 ملايين نسمة.

ويخشى أن ترتفع هذه الأرقام مرة أخرى، حيث أبلغ 409 من أعضاء الكنيسة عن وجود أعراض، بينما أكد حوالي 2700 منهم أنهم لا يشعرون بأعراض المرض، ولم يتم الوصول إلى 343 منهم. وتصارع "دايغو"، رابع أكبر مدينة في البلاد، لمنع انتشار الفيروس، حيث حثت السلطات في المدينة المواطنين على الامتناع عن الخروج من المنازل والالتزام بارتداء الأقنعة. كما أوصت المدينة بإغلاق أكثر من 1300 من رياض أطفال، في حين سيتم مراقبة 252 من مراكز رعاية المسنين.كما تصاعد التوتر في "تشونغ دو" بإقليم "كيونغ سانغ" الشمالي، حيث تم تأكيد 16 حالة، بما في ذلك خمس ممرضات، في المستشفى الذي توفي فيه أحد المصابين بالفيروس.

إيطاليا: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

كشف وزير الصحة الإيطالي روبيرتو اسبيرانزا أمس الجمعة عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ويتعلق الامر برجل إيطالي يبلغ من العمر 78 عاما .

وكان الضحية قد أدخل المستشفى منذ عشرة أيام في فينيتي بشمال إيطاليا بعد إصابته بمرض لا علاقة له بفيروس كورونا حسب الوزير الإيطالي .

وجاء الإعلان عن وفاته فيما تم غلق كل الفضاءت العمومية كما تم إلغاء كل الأحداث الرياضية والدينية أمس الجمعة في لومبارديا وهي منطقة بشمال إيطاليا أيضا و ذلك بسبب تضاعف حالات العدوى .

وكانت الايطاليا قد أعلنت أمس الجمعة عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى ست حالات، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات جديدة في إقليم "لومبارديا" الذي تعد ميلانوعاصمة له.

18 إصابة بفيروس كورونا في إيران

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم السبت، عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، من بين 285 حالة مشتبه فيها.

وقال نمكي، في تصريحات صحفية، "من بين 285 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الاختبارات أن 18 شخصا مصابا بهذا الفيروس، توفي منهم 4 أشخاص، مشيرا إلى أن معالجة المرضى والمشتبه بهم بفيروس كورونا، يتم بشكل مجاني، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ولفت وزير الصحة الإيراني، إلى نشر فرق صحية في 36 منفذا من المنافذ الحدودية للكشف عن المصاب بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها. وأكد أن الوضع العام للأشخاص المصابين بفيروس كورونا آخذ بالتحسن، داعيا المواطنين إلى عدم الاهتمام بالشائعات التي تنشر في الفضاء السيبراني.

وقال: "نحن لا نخفي أي أخبار عن أشخاص مصابين بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن تصور كل شخص مصاب بالأنفلونزا يعني أنه مصاب بكورونا".