يرى الدولي الجزائري يوسف بلايلي محترف ‎الأهلي السعودي أن فريقه لن يكن يستحق الهزيمة أمام الفتح مشيرا إلى أنهم أضاعوا العديد من الفرص السهلة وأنهم كلاعبين عليهم التركيز أكثر في الملعب.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الفتح بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار بلايلي إلى أنهم كانوا يرغبون في الفوز في هذا اللقاء من أجل التقدم في الترتيب وإسعاد جماهيرهم متمنيا الأفضل لهم في المباريات القادمة .