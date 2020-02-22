حذرت وزارة التربية الوطنية من الدعوات المغلوطة إلى الاحتجاجات في قطاع التربية التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا عدم الانسياق وراءها.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك" أن "الدعوات للاحتجاج لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة".

وأشار بيان الوزارة إلى أنها شرعت في عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الاجتماعيين ابتداء من 20 فيفري، مضيفا أن الوزارة تدرس بعناية الانشغالات المرفوعة وتعمل دون هوادة من خلال العمل الجواري الذي يقوم به إطاراتها على المستوى المحلي بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع ويبقى الحوار هو السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع.