تمكنت مصالح الأمن بمدينة البويرة فجر اليوم السبت من إفشال عملية الاستيلاء على شاحنة من علامة "هيونداي" واسترجاعها في دقائق معدودة، حيث بمجرد تشغيل محرك الشاحنة والسير بها على بعد أمتار من موقفها بحي "عدل" البويرة ، حتى كانت الشرطة بالمرصاد للصوص الذين تركوا الشاحنة في وسط الطريق ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأفادت مصادر من المدينة أنه لولا يقظة مصالح الشرطة لتمكن اللصوص من الاستيلاء على الشاحنة الجديدة التي اشتراها صاحبها ضمن إجراءات تشغيل الشباب، وتضيف ذات المصادر أن ظاهرة سرقة الشاحنات وبخاصة من علامة "هيونداي" الكورية استفحلت في المدة الأخيرة بولاية البويرة، وهو ما دفع بمصالح الشرطة إلى تكثيف دورياتها في الشوارع الرئيسية وداخل أحياء المدينة حماية للأشخاص والممتلكات.