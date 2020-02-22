النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :

شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية 2 - 1

اتحاد الحراش - أولمبي أرزيو 2 - 0

اتحاد عنابة - مولودية العلمة 1 - 3

جمعية الخروب - أمل الأربعاء 1 - 0

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 1 - 0

جمعية وهران - وداد تلمسان 3 - 2

مولودية سعيدة - أمل بوسعادة 2 - 1

مولودية بجاية - سريع غليزان 2 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 38 20

2. وداد تلمسان 35 20

3. شبيبة سكيكدة 33 20

4. أمل الأربعاء 32 20

5. سريع غليزان 30 20

--. مولودية العلمة 30 20

7. جمعية وهران 29 20

--. جمعية الخروب 29 20

9. أمل بوسعادة 26 20

--. اتحاد عنابة 26 20

11. مولودية سعيدة 25 20

12. دفاع تاجنانت 24 20

13. أولمبي أرزيو 22 20

14. شبيبة بجاية 21 20

--. مولودية بجاية 21 20

16. اتحاد الحراش 19 20.