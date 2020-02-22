الرابطة الثانية: نتائج الجولة 20

رياضة
22 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :

شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية                  2 - 1

اتحاد الحراش - أولمبي أرزيو              2 - 0

اتحاد عنابة - مولودية العلمة                 1 - 3

جمعية الخروب - أمل الأربعاء              1 - 0

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية                1 - 0

جمعية وهران - وداد تلمسان        3 - 2

مولودية سعيدة - أمل بوسعادة               2 - 1

مولودية بجاية - سريع غليزان               2 - 2

 

    الترتيب                   نقاط    لعب

1. أولمبي المدية            38     20

2. وداد تلمسان              35     20

3. شبيبة سكيكدة            33     20

4. أمل الأربعاء             32     20

5. سريع غليزان           30     20

--. مولودية العلمة          30      20

7. جمعية وهران          29      20

--. جمعية الخروب        29      20

9. أمل بوسعادة            26      20

--. اتحاد عنابة             26      20   

11. مولودية سعيدة       25      20

12. دفاع تاجنانت        24      20

13. أولمبي أرزيو        22      20

14. شبيبة بجاية         21     20

--. مولودية بجاية        21     20

16. اتحاد الحراش      19     20.

 

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