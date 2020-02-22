الرابطة الثانية: نتائج الجولة 20
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :
شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية 2 - 1
اتحاد الحراش - أولمبي أرزيو 2 - 0
اتحاد عنابة - مولودية العلمة 1 - 3
جمعية الخروب - أمل الأربعاء 1 - 0
دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 1 - 0
جمعية وهران - وداد تلمسان 3 - 2
مولودية سعيدة - أمل بوسعادة 2 - 1
مولودية بجاية - سريع غليزان 2 - 2
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 38 20
2. وداد تلمسان 35 20
3. شبيبة سكيكدة 33 20
4. أمل الأربعاء 32 20
5. سريع غليزان 30 20
--. مولودية العلمة 30 20
7. جمعية وهران 29 20
--. جمعية الخروب 29 20
9. أمل بوسعادة 26 20
--. اتحاد عنابة 26 20
11. مولودية سعيدة 25 20
12. دفاع تاجنانت 24 20
13. أولمبي أرزيو 22 20
14. شبيبة بجاية 21 20
--. مولودية بجاية 21 20
16. اتحاد الحراش 19 20.