قضت محكمة مصرية السبت ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ"التلاعب بالبورصة" بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) حكمها علي علاء وجمال مبارك وهم مُخلى سبيلهم وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم".

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة "أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل".

وواجه علاء وجمال مع والدهما في أعقاب الإطاحة به في فبراير 2011، العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وتم توقيفهما احتياطياً عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين أورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.