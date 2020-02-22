عرفت الساحة الإعلامية الوطنية صدور أول جريدة ناطقة باللغة الأمازيغية بعنوان "تيغريمت" اليوم السبت الـ22 فيفري و الذي يتزامن مع سنوية الحراك.

وأنشئت هذه الجريدة التي تهتم بالشأن العام من طرف طاقم يومية "La cité" و بعض قدماء المفوضية السامية للأمازيغية حيث تهدف إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الساحة الإعلامية الوطنية بعد أن أطلقت المبادرة على مستوى موقع وكالة الأنباء سنة 2015.

و ترمي الجريدة الصادرة بلغة "تمعمريت" أي بالحروف اللاتينية إلى ترقية اللغة الأمازيغية عن طريق استغلال و نشر المعلومات.

و في أول إصدار تجريبي خصصت الجريدة 9 صفحات للحراك الشعبي الذي أطفأ شمعته الأولى بينما تناولت الصفحات المتبقية الشأن الثقافي و الرياضي.