استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون فرونسوا دوفين، حسبما افاد به بيان لوزارة التجارة.



ويأتي هذا اللقاء، الذي تم بمقر وزارة التجارة، في إطار البعثات الدورية لخبراء الصندوق الدولي إلى الجزائر "إذ يشكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر و المؤسسة المالية الدولية في قطاع التجارة"، يضيف نفس المصدر.



و بالمناسبة، قدم رزيق عرضا عن الخطوط العريضة لقطاعه من خلال برنامج الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة مؤخرا.



كما ابرز الوزير، حسب البيان، التوجه الاقتصادي للجزائر الجديدة من خلال "الانفتاح على كل الشركاء والمؤسسات الدولية من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع بعيدا عن الريع البترولي"، معرجا كذلك على "تحسين مناخ الأعمال خاصة بعد تخلي الحكومة عن قاعدة 51/49 إلا في بعض القطاعات الإستراتيجية والتي كانت عائقا حقيقيا في وجه الاستثمار الأجنبي".

كما أكد رزيق أن "أبواب الوزارة مفتوحة لأي اقتراحات أو مبادرات تخدم الاقتصاد الجزائري".



من جهته، أعرب دوفين عن "سعادته" بلقائه بالسيدين الوزيرين وعن "تفاؤله" بكل الشروحات التي تلقاها حول مناخ الأعمال والإستراتيجية الجديدة للحكومة خاصة في قطاع التجارة.