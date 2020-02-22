عثر مواطنون على جثة فتاة مشنوقة ومعلقة بجذع شجرة بمنطقة وادي الحامول ببلدية بني درقن في غليزان، مما استدعى تدخل المصالح الأمنية والحماية المدنية التي نقلت الضحية البالغة من العمر 16 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية لبلدية زمورة، وقد فتحت بالمقابل عناصر الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.

وبالموازاة تم العثور على رضيع حديث الولادة حي يرزق من جنس أنثى مرميا على قارعة الطريق بدوار بن زيان ببلدية وادي ارهيو، حيث حولته الحماية المدنية إلى مصلحة الأمومة بمستشفى أحمد فرانسيس، فيما فتح عناصر الدرك تحقيقا في ذلك.