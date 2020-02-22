واصل مانشستر سيتي صحوته بفوز صعب وثمين على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر السبت في قمة المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم والتي شهدت تمسك تشلسي بالمركز الرابع بفوزه على منافسه المباشر جاره اللندني توتنهام 2-1.

ويدين مانشستر سيتي بفوزه غلى مهاجمه الدولي البرازيلي البديل غابريال جيزوس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80.

وقال الاسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي "نحن سعداء جدا بهذه النتيجة لأننا ننافس من اجل المركز الثاني وفزنا"، مضيفا "صحيح كانت هناك لحظات عصيبة في هذه المباراة ولكننا استطعنا تجاوزها".

وهو الفوز الثاني على التوالي لحامل اللقب في العامين الماضيين والثامن عشر هذا الموسم فوسع الفارق بينه وبين ليستر الثالث إلى سبع نقاط، وقلص الفارق إلى 19 نقطة بينه وبين ليفربول المتصدر والذي يستضيف وست هام يونايتد الإثنين في ختام المرحلة.

وأكد مانشستر سيتي استعداده الجيد لرحلته إلى إسبانيا الأربعاء لمواجهة ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي قد يغيب عنها في الموسمين المقبلين في حال خسر الاستئناف ضد عقوبة الاتحاد الأوروبي للعبة بحق ال"سيتيزنس" بسبب خروقات خطيرة في قواعد اللعب النظيف.