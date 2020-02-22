كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال” أن مؤتمرا عقد في سنغافورة الشهر الماضي تسبب بشكل ملموس في انتشار فيروس كورونا الجديد إلى مختلف أنحاء العالم. وأكدت الصحيفة يوم الجمعة أن السلطات الصحية السنغافورية بعد 10 أيام من انتهاء المؤتمر الخاص بالمبيعات الدولية والذي نظمته شركة ”سرفوماكس” البريطانية بمشاركة 109 شخص كشفت أن مشاركا ماليزيا في سن 41 عاما عاد إلى بلاده مصابا بالفيروس الفتاك. ودفع ذلك المسؤولين الصحيين في سنغافورة ودول أخرى إلى بذل جهود يائسة بغية الكشف عما إذا كان أي من المشاركين الآخرين في المؤتمر مصابا بالفيروس، خاصة أن 94 منهم غادروا البلاد عقب انتهاء أعمال المؤتمر. وأجرى المسؤولون تحقيقات شاملة استطاعوا من خلالها وضع الخرائط المفصلة لأنشطة المشاركين منذ بدء المؤتمر، وتبين أن بعضهم شاركوا لاحقا في الاحتفالات الشعبية بالسنة القمرية الجديدة، فيما سافر آخرون إلى دول أخرى، حيث تواصلوا مع عدد كبير من الأشخاص. وأشار التقرير إلى أن بعض الحاضرين في المؤتمر كانوا من الصين، خاصة من مقاطعة ووهان، معقل الفيروس. وحتى الآن كشفت التحقيقات عن 20 إصابة على الأقل في ست دول آسيوية وأوروبية، بمن في ذلك سبعة مشاركين في المؤتمر وأشخاص كانوا على تواصل بهم.