أعلنت شركة "سيال" عن انقطاع في المياه لمدة 4ايام على عدة بلديات في العاصمة، ما سيمكن المؤسسة من خلال هذه الأشغال من إصلاح تسرب يقدر بـ 6آلاف متر مكعب من المياه الضائعة يوميا منذ قرابة سنة أي ما يعادل 6 ملايين لتر يوميا.

وقالت الشركة خلال ندوة صحفية، إلى أنها وضعت خلال فترة الأشغال برنامجا يوميا لتوزيع المياه ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الرابعة مساءا.

في الوقت الذي ستشهد بعض البلديات تذبذبات فقط .وأكدت المؤسسة أن العملية ستمس قنوات التحويل من بودواو إلى غاية بلدية الرويبة.