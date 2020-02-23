أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، أمس السبت، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (104) كيلوغرامات من الكيف المعالج وثلاث (03) مركبات سياحية، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع الدرك الوطني بعين الدفلى، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (3,59) كيلوغرام من نفس المادة كانت مخبأة داخل مركبة سياحية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الإتّجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، يوم 22 فيفري 2020، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (104) كيلوغرامات من الكيف المعالج وثلاث (03) مركبات سياحية، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بعين الدفلى/ن.ع.1، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (3,59) كيلوغرام من نفس المادة كانت مخبأة داخل مركبة سياحية".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام، (08) أشخاص وضبطت ستة (06) مولدات كهربائية وست (06) مطارق ضغط، بالإضافة إلى ستة (06) أجهزة للكشف عن المعادن، في حين تم توقيف (57) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان، وفق نفس المصدر.