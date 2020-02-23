أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، الحكم على 20 شخصا من معتقلي الحراك، اثنين منهما من جمعية راج.

وتم الحكم على عضوين من جمعية راج، كمال نميش ومقران لعوشدي بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.

وأصدرت ذات المحكمة، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة وغرامة قدرت بـ 20 ألف دج لبوغريسة رضا، وبالسجن لمدة 12 شهرا نافذا مع غرامة مالية للعمري محمد.

وقد تم الحكم على الـ 16 آخرين بالسجن لمدة 3 أشهر نافذة و غرامة قدرت بـ 20 ألف، مع إعادة تكييف التهم.