أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، الحكم على 20 من معتقلي الحراك، اثنين منهما من جمعية راج.

وتم الحكم على عضوين من جمعية راج، كمال نميش ومقران لعوشدي بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرت بـ 20 ألف دج.

وأصدرت ذات المحكمة، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر نافذ وغرامة قدرت بـ 20 ألف دج لبوغريسة رضا، وبالسجن لمدة 12 شهرا نافذ مع غرامة مالية للعمري محمد.

وقد تم الحكم على الـ 16 آخرين بالسجن لمدة 3 أشهر نافذ و غرامة قدرت بـ 20 ألف، مع إعادة تكيف التهم.