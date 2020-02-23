الصين : ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 2445 وفاة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و97 حالة وفاة أمس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في شتى أنحاء البلاد إلى 2445 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 77041 حتى نهاية أمس.

وأضافت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه "من بين الوفيات، 96 حالة وفاة في مقاطعة "هوبي" وسط الصين, وحالة وفاة واحدة في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوب البلاد، فيما تم تسجيل 882 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس امس السبت".

وتابعت اللجنة، أنه "تم تعقب 628517 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين بينهم 106089 ما يزالون تحت الملاحظة الطبية".

وبنهاية يوم أمس،تم تأكيد 69 حالة إصابة بينها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة في منطقة "ماكاو " الإدارية الخاصة،و 26 حالة إصابة في مقاطعة "تايوان"، بينها حالة وفاة واحدة،فيما غادر المستشفيات بعد تعافيهم 11 مريضا في هونج كونج ، و 6 في ماكاو، واثنان في "تايوان".

وأشارت اللجنة إلى أن مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس) شهدت تسجيل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس أمس من إجمالي 648 تم تسجيلها في شتى أنحاءالبلاد، وأن العدد اليومي للمتعافين الجدد من الفيروس والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة أمس السبت, وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وجرى أمس خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في ذات اليوم،والذي بلغ 648 حالة، فيما بلغإجمالي من خرج من المستشفيات بعد التعافي 22888 مريضا وذلك حتى نهاية يوم أمس

إيران : ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 8

أكد متحدث وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة.

وقال كيانوش جهانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيران قد ارتفع إلى 8 والإصابات إلى 43 حالة.

وأضاف : "من بين 19 حالة تم اختبارها من أمس وحتى اليوم، تم التعرف على 15 حالة على أنها مؤكدة بواسطة Kovid 19 أو فيروس كورونا الجديد". مصيفا: "أربعة من طهران، واثنان من جيلان وواحد من مقاطعة مركزي وواحد من تونكابون (مازاندران)، وتوفي ثلاثة منهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف جاهانبور "وفقا لإجمالي عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا الجديد في إيران، هناك 43 شخصًا ، توفى ثمانية منهم".

ايطاليا:ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 100

أعلن رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا.

وبالتالي، تجاوز العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.

وقال فونتانا في قناة "سكايتج24": "لسوء الحظ، لدينا 89 مصابًا في لومباردي"، مضيفًا "تجاوز عدد المصابين في إيطاليا 100 شخص".

وفقا لأحدث البيانات، توفي شخصان من الفيروس في البلاد. تم تسجيل حالات الإصابة في خمس مناطق في إيطاليا، وأكبر عدد من المصابين - في لومباردي.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76 ألف 936 حالة، مشيرة إلى شفاء 22 ألف و888 شخص بعد معالجتهم.