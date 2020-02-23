أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وأوضح المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 فيفري 2020، أنه تم إنهاء مهام كل من عبد الكريم شاوي، عبد القادر لوعزاني، بن عيسى حجاج، قادة حمادي ومحمد قويدري.

كما أحال رئيس الجمهورية، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة عدل، ويتعلق الأمر بكل من العيد مرزوقي ومحمد طيبي على التقاعد.

كما تم إنهاء مهام الهاشمي بن عبد السلام مبارك كيم و لخضر لقديم لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية.

كما تم إنهاء مهام المفتشين بوزارة العدل نعيمة سوفي و محمد الصالح أحمد علي لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية.

وقد تم إحالة حفيظة هلال نائبة مدير بوزارة العدل وقاضية على التقاعد، بالإضافة إلى إنهاء مهام عمر طوباش ومحمد رياض بوجلاب نائبي مدير بوزارة العدل.

كما تم احالة بالمحكمة العليا كل من أحمد خليفي وعبد الرزاق عبد القادر خداوي على التقاعد.