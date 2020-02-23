كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن لاعبي نادي برشلونة سيخضعون جميعًا إلى إجراءات فحص فيروس كورونا في المطار قبل الدخول إلى مدينة نابولي.

وتصل بعثة البلاوغرانا يوم غد الاثنين إلى مدينة نابولي، قبل مواجهة البارتينوبي الثلاثاء على ملعب سان باولو، في ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعيش إيطاليا حالة من القلق بعد انتشار فيروس كورونا في عدّة مدن، ما دفع الإتحاد الإيطالي إلى تأجيل أربع مباريات من الأسبوع الـ25، أهمها مباراة الإنتر وسامبدوريا في مدينة ميلانو.