لقي ثلاثة (3 ) أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة (3) آخرين بجروح إثنان منهم إصاباتهم خطيرة، إثر حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد بشمال بشار، حسبما أستفيد من مصالح الحماية المدنية .

وتمثل الحادث الذي وقع تحديدا بالطريق الرابط بين بلديتي بشار و لحمر في اصطدام عنيف بين مركبتين ذات وزن خفيف وعلى متنهما هؤلاء الضحايا، مثلما صرح رئيس الوحدة الرئيسة للحماية المدنية ببشار النقيب قدوري بوفلجة .

وتم إجلاء جثث الضحايا من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "تورابي بوجمعة " وكذا الجرحى الذين تم التكفل بهم بمصلحة الاستعجالات بذات الهيئة الإستشفائية .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ملابسات وقوع هذا الحادث.