أصدر والي معسكر عبد الخالق صيودة اليوم الأحد قرارا بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية زهانة عن ممارسة مهامه الانتخابية إثر صدور قرار إدانته من طرف العدالة، حسب بيان لمصالح الولاية.

وأوضح نفس المصدر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء معسكر أصدرت قرارا بتاريخ 1 ديسمبر 2019 يتضمن إدانة رئيس المجلس الشعبي لبلدية زهانة في إحدى القضايا المتعلقة بتسيير البلدية.

وذكر ذات البيان أن والي معسكر أوقف رئيس بلدية زهانة عن ممارسة مهامه الانتخابية بناء على المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على توقيف أي منـتـخب تـعرض لمـتـابعة قضـائية بسـبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.