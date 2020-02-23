شهد الفضاء المحاذي لمدخل مقر ولاية سيدي بلعباس عصر اليوم الأحد احتجاجات صاخبة للمئات من قاطني المجمعات السكنية الفوضوية وذلك أملا في دفع السلطات الولائية إلى اتخاذ قرار يقضي بترحيلهم صوب سكنات لائقة خلال أقرب الآجال الزمنية الممكنة، قياسا بحالة الغبن التي تعايشها هذه الفئة منذ فترة ليست بالوجيزة.

وكان قاطنو المجمعات المذكورة قد حاصروا مدخل المقر العمومي على وقع هتافات "يا للعار يا للعار الوالي بلا قرار"، فيما طالبوا بمقابلة الوالي وهذا لأجل افتكاك قرار رسمي بخصوص عملية الترحيل التي لم يحسم مصيرها لدى الوافد الجديد على رأس الولاية حتى الآن.

من جهته يكتفي الوالي ليماني مصطفى الذي قارب تقلده لمهامه بالولاية حوالي شهر تقريباً بخرجات ميدانية على مستوى عاصمة الولاية، بينما لم يتم حتى الآن مباشرة زيارات العمل عبر عمق تراب الولاية، مع أن ذات العرف كان هو التقليد الذي دأب كل من سبقه إلى تسيير شؤون ولاية سيدي بلعباس على إتباعه.

يذكر أن جموع المحتجين حاولت أمس اقتحام مبنى الولاية ما عجل بالاستنجاد بالقوة العمومية لتفريقها بعدما بلغ الاحتقان ذروته في حدود الساعة الثانية والنصف من الظهيرة.