أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، وفاة ثلاثة مرضى بين 15 شخصا ثبُتت إصابتهم بالفيروس مؤخرا ليرتفع عدد الوفيات جراء وباء "كوفيد-19" إلى ثمانية من أصل 43 مصابا.



وقررت الحكومة الأردنية منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى أراضي المملكة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد و"كإجراء احترازي مؤقت".



فيما قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده مدت أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران، فيما أعلنت السلطات في طهران عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووصول عدد حالات الوفاة إلى ثمانية.



وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام وقال عبد المهدي مساء أمس السبت إن الحظر سيمدد. ولم يحدد موعدا لانتهاء العمل به. وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن رئيس الوزراء أمر "بتمديد إيقاف استقبال الوافدين من جمهورية إيران الاسلامية عدا العراقيين".



في نفس السياق، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران.



وأعلنت تركيا الأحد إغلاق حدودها البرية "مؤقتا" مع إيران وتعليق الرحلات البرية والجوية مع هذا البلد في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فيه.