استضافت قناة “كنال آلجيري” أخيرا وزير الإعلام السابق، عبد العزيز رحابي، الذي كان إلى وقت قريب ضمن قائمة الشخصيات السياسية المعارضة الممنوعة من الظهور على شاشة التلفزيون العمومي. وكشفت مصادر “الخبر” أن هذا اللقاء سيتبع باستضافات أخرى لشخصيات كانت أسماؤها مسجلة ضمن نفس القائمة السوداء، كما كشفت أن هذا التوجه يأتي في سياق ورشة إصلاح كبيرة أطلقت في مبنى شارع الشهداء، بعد أن تلقى المدير العام الجديد، أحمد بن صبان، الضوء الأخضر من السلطات. وتهدف هذه الورشة إلى الدفع بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري إلى الانفتاح على كل التيارات السياسية في المجتمع، بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتجديد شكل القنوات والبرامج وتشبيبها. ولا تبدو مهمة الإدارة الجديدة سهلة، في ضوء ما تتعرض له من هجمات شرسة لمجموعات ضغط تشعر أن مصالحها المالية في خطر.