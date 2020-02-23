احتضنت القاعة الصغرى بقصر الثقافة والفنون، محمد بوضياف، في مدينة عنابة، مساء يوم السبت، نشاطا لأحد نوادي الطلبة بجامعة باجي مختار، خصص للتعريف بالثقافة الكورية الجنوبية، حيث اكتظت القاعة بالحضور وجميعهم طلبة كما كان من بينهم ثانويون. وقد أبهر المتواجدون هناك بالشغف الكبير الذي أبداه هؤلاء الشباب بهذا البلد الذي يعد واجهة التكنولوجيات الحديثة وأيضا باطلاعهم الواسع على الثقافة في شقها المتعلق بالدراما الكورية وفرق “الكايبوب” القديمة والجديدة .