أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع رجل الأعمال حسين متيجي الحبس المؤقت.

وجھت لمتيجي عدة تھم منها تكوين جمعیة أشرار، استغلال النفوذ، التمويل الخفي للحملة الانتخابیة، تھريب المواد الغذائیة المدعمة مخالفة التشريع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال منح امتیازات غیر مبررة .

وتورط في القضية عدة شخصیات من بینھم ابنه وابنته وزوجته؛ ومدير التشريفات برئاسة الجمھورية السابق مختار رقیق وسبعة وزراء سابقین يتقدمھم سلال، عبد القادر قاضي، بدة محجوب، عبد الغني زعلان، علي حداد.