كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الاثنين، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر، إضافة إلى قناتين اثنتين، إحداهما للشباب والثانية قناة برلمانية، وإنشاء معهد لسبر الآراء، مشددا على ضرورة تطهير قطاع الإعلام، وتعزيز إطاره المرجعي والقانوني، بهدف إعادة المصداقية لوسائل الإعلام بما يسمح باستعادة ثقة المواطن، كما أكد على ضرورة تفعيل القوانين الملزمة بتسهيل وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة، وإعادة تمويل صندوق دعم تكوين الصحفيين.

وقال بلحيمر إن"حرية وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومة مكفولة قانونيا، ولا نحتاج إلا لتفعيل القوانين"، مؤكدا أن القانون يلزم الإدارة بفتح مصادر الخبر أمام الإعلام، كاشفا عن إعادة تفعيل صندوق تكوين الصحفيين الذي توقف تمويله منذ 2015.