أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2592، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة نحو 77159.

وأضاف البيان، أن "24734 شخصا قد تعافوا من المرض، من بين 49824 شخصا يتلقون العلاج حاليا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهناك 9915 حالة خطيرة".

وأكد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، وتم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة (149 منها في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض)".



الصحة العالمية تكشف أعداد المصابين والمتوفين بسبب "كورونا"



أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

وأكدت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

وتبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.

كورونا يظهر في 6 دول عربية حتى الآن

ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 6، بعد إعلان البحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين، لتنضم إلى الإمارات ولبنان ومصر.

وأعلنت السلطات الكويتية عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.

العراق يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة العراقية إن الطالب الإيراني كان قد دخل البلاد قبل قرار خلية الإزمة الوزارية بحظر دخول الإيرانيين إلى البلاد.

وكشفت الوزارة في تصريح لها أنه تم الكشف عن الإصابة عند قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في إماكن إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص وأرسلت عينات أخذت منه للفحص المخبري مع وضعه في الحجر الصحي، وأن التحاليل أظهرت أنه حامل للفيروس.

تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأضافت أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض"، مشيرة إلى أنها "تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل".

الصحة السعودية، تصدر بيانا بشأن إصابة مواطن سعودي بـ"كورونا" في الكويت

أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا اليوم الاثنين، بشأن ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا‬ الجديد.

وذكرت الصحة السعودية، أن "التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص عائدين من مشهد الإيرانية بـ"كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الیوم، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة "مشھد" الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزراة، في بیان لها، إن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



تم تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إيران

أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.

وأضاف نمكي خلال اجتماع مغلق بالبرلمان أن مصدر انتقال الفيروس إلى إيران هم مصابون دخلوا إيران من الصين وباكستان وأفغانستان عبر منافذ غير قانونية، لافتا إلى أن اثنين من سكان طهران أصيبا بعد زيارتهما مدينة قم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن محمد رضا هاشميان، الطبيب المعالج في مشفى مسيح دانشفوري في طهران، تأكيده تحسن الحالة الصحية لشاب (25 سنة) مصاب بالفيروس، في حين غادر مصاب آخر (39 سنة) مشفى فيروزغر بالعاصمة طهران بعد تعافيه تماما من الإصابة.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، محمد رضا قديري، وضع نفسه قيد الحجر الصحي بعد تواصله مع بعض المصابين في المدينة خلال الأيام الماضية.