بلغت نسبة التضخم السنوي في الجزائر 1,9% خلال شهر جانفي 2020، حسب ما علم أمس الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر جانفي 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من فيفري 2019 إلى غاية جانفي 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من فيفري 2018 إلى جانفي 2019.

أما بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك التي تعد مؤشرا للسعر خلال شهر جانفي 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 فقد عرف انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة، حسب معطيات الديوان.

وبخصوص التغيرات الشهرية حسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية قد سجلت انخفاضا بنسبة 4%.

وأضاف التقرير نفسه أن أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة قد تراجعت 0.9 بالمائة. فباستثناء تراجع أسعار الخضر والفواكه على التوالي بـ6.1 بالمائة و 1.2بالمائة، سجلت باقي المنتجات تراجعا خاصة لحوم الدواجن (-16.66%) والبيض (- 5.4%) والبطاطا بـ (- 1.3%).

و تابع المصدر أن أسعار المواد الغذائية الصناعية قد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر الفارط.

أما فيما يتعلق بالمنتجات المصنعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة +0,5% فيما انخفضت أسعار الخدمات بـ 0.7 %.

وحسب مجموعة السلع والخدمات فان ارتفاع الأسعار قد شمل بشكل أساسي مجموعة الألبسة والأحذية بارتفاع بلغ 1.1 % والمجموعات المتنوعة بـ (+0.8 %) في حين سجلت مجموعة التعليم و الثقافة والتسلية انخفاضا بـ 3%.

أما مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت بالاستقرار.