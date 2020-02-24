ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين حفل اقتناء مجمع سوناطراك لناقلتي غاز وناقلة نفط على مستوى ميناء الجزائر العاصمة.

و خلال زيارة عمل و تفقد لمنشآت تابعة لقطاع الطاقة بالجزائر العاصمة في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تفقد الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد حكومي هام، الرصيف النفطي رقم 37 التابع للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على مستوى ميناء الجزائر العاصمة حيث أشرف على تدشين ناقلة غاز وناقلة نفط.

و يتعلق الأمر بناقلتي الغاز (حاسي توارق و حاسي بركين) بطاقة 13.000 متر مكعب لكل واحدة و ناقلة نفط (ان ايكر) بطاقة 46.000 طن.

وأعرب جراد عن ارتياحه لهذا الاقتناء، مشيرا إلى أهمية التزود بهذا النوع من وسائل النقل التي اقتنتها (Hyproc Shipping Company) بأموالها الخاصة و هي فرع لسوناطراك مختصة في نقل المحروقات.

و أكد جراد أن "الأمر هنا يتعلق بإنجاز هام و باستثمار كبير من خلال تمويل جزائري دون اللجوء إلى قروض".

و بهذه المناسبة، حرص جراد على الإشادة بجميع إطارات و مهندسي و عمال سوناطراك و كذا جميع عمال قطاع الطاقة الجزائري.