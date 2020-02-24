أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، على تدشين وحدات الإنتاج بمصفاة سيدي رزين ببراقي (الجزائر العاصمة)، بعد الانتهاء من أشغال إعادة تهيئتها في فيفري 2019.

وجرى التدشين الذي يصادف إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار.

ومع دخول هذه المنشآت حيز الخدمة، ستزيد قدرات مصفاة الجزائر العاصمة، لتنتقل من 2,7 مليون طن إلى 3,645 مليون طن سنويا.

وقد وقعت سوناطراك والشركة الصينية للنفط والهندسة والبناء (CPECC) في سنة 2016 على عقد قيمته 45 مليار دينار جزائري بغية إنجاز أشغال إعادة تهيئة هذه المصفاة.