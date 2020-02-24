أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، اليوم الاثنين، أن نسبة مشاركة المساعدين والمشرفين التربويين في الإضراب في يومه الأول بلغت 89.93 بالمائة

واستهجنت النقابة في بيان لها اليوم، المضايقات والتّحرشات التي تعرّض لها المساعدون والمشرفون التربويون من بعض المديرين ومستشاري التربية والذين حاولوا وبكلّ السّبل تكسير الإضراب والنّيل من عزيمة المضربين وهو ما يٌعتبر خرقا واضحا وفاضحا لحق مٌمارسة الإضراب الذي كفلته قوانين الجمهوري، حسب ما ورد في البيان.

وأضاف بيان النقابة، أن الإضراب سيتواصل ليومه الثاني بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام وطني بداية من الساعة 9 صباحا أمام ملحق وزارة التربية برويسو في العاصمة.