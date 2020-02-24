قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور ان فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية الإيرانية يعكس رغبة مجلس صيانة الدستور الذي يديره علي خامنئي تقريبا بعدم وجود أي صوت معارض غير محافظ في البرلمان المقبل، وربط في حوار مع "الخبر" تراجع الإصلاحيين إلى كون مجلس صياغة الدستور تقريبا لم يعط الأهلية لتسعين بالمائة من الإصلاحيين وقوائم الإصلاحيين والقوميين والتكنوقراط، وتوقع المتحدثق ان يواجه البرلمان المحافظ تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي.

كيف تقرأ نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية؟

يمكن قراءة فوز المحافظين في الانتخابات البرلمانية في إطار أساسي وهو رغبة مجلس الدستور الذي يديره علي خامنئي تقريبا في عدم وجود أي صوت معارض غير محافظ في البرلمان المقبل، نظرا لأن إيران في حالة عداء وصراع حاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخامنئي يقدر الموقف بأن أمريكا تستفيد من أي صوت معارض أو إصلاحي في الداخل وتبني عليه المزيد من العقوبات وما إلى ذلك، وبحكم أن النظام به معارضة داخلية إذن علي خامنئي أراد أن يكون البرلمان بالكامل من المحافظين. نحن أمام ما بين 80 بالمائة إلى 90 بالمائة من المحافظين والباقي أصوات في الظل يمكن أن تستقطب إلى فئة المحافظين، باستثناء "الكوطات" المفروضة للمسيحيين واليهود والزرديشت في هذا البرلمان.

ولماذا فاز المحافظون وغاب الإصلاحيون برأيك؟

فاز المحافظون لأن مجلس صياغة الدستور تقريبا لم يعط الأهلية لتسعين بالمائة من الإصلاحيين وقوائم الإصلاحيين والقوميين والتكنوقراط الذين كانوا يدخلون الانتخابات، لدرجة أنه في كثير من الدوائر كانت القوائم المحافظة تنجح بالتزكية لعدم وجود أي قائمة منافسة من الإصلاحيين. الأمر الثاني هو ضعف الإقبال الشديد من قبل الناخبين الإيرانيين تقريبا النسبة الرسمية 42 بالمائة، وهذا الرقم صغير جدا بحكم أنه من المفروض أن الذي يحق له الانتخاب 58 مليونا، والذين ذهبوا تقريبا بين 23 و24 مليونا وهذا أقل من ثلث الكتلة الناخبة، وهذه كارثة بحكم أن المواطنين الإيرانيين لا يَرَوْن أي فائدة وأي جدوى من هذه الانتخابات. الأمر الثالث والذي أثر تأثيرا بالغا على حضور الناخبين هو الخوف والهيستيريا من تفشي فيروس كورونا، لاسيما أن هناك أكثر من 13 حالة وفاة حتى الآن سجلت في عدد من المدن المركزية في إيران.

ما هي التحديات التي سيواجهها البرلمان داخليا؟

التحديات التي ستواجه البرلمان المقبل سوف تكون تحديات جساما لأن القائمة الأكبر في طهران هي قائمة الرجل المحافظ جدا، محمد باقر قاليباف، رئيس البلدية الأسبق والجنرال السابق في الحرس الثوري، وهو في تلك الحالة قد يكون مؤهلا لتولي منصب رئيس البرلمان حتى يفسح المجال لعلي لارجاني أن يصبح رئيسا للجمهورية. داخليا سوف يواجه هذا البرلمان صعوبة كبيرة جدا في تعامله مع الحكومة الإيرانية، صحيح أن حسن روحاني أمامه تقريبا أكثر من عام حتى يغادر الرئاسة، لكن خلال هذه الفترة سوف يواجه تحديات، لأن حسن روحاني لديه تناقض كبير جدا مع بعض التوجهات مع كثير من قيادات القوائم المحافظة المفترضة في هذه الانتخابات وعلى رأسها محمد باقر قاليبات. التحدي الآخر أن يقنع هذا البرلمان المجتمع الداخلي والأصوات الداخلية والأحزاب والصحافة والإعلام ومراكز الدراسات بأنه برلمان حقيقي منتخب من الشعب، مع العلم مثلا أن رجلا شهيرا جدا مثل علي مطهري هو رجل لم يحظ بأهلية مجلس صياغة الدستور وهو أمر مخل جدا أن يكون رجلا مؤمنا بمبادئ الثورة الإيرانية وبخامنئي وبولاية الفقيه، ورغم كل هذا التاريخ الطويل في العمل السياسي لا يجيز له دخول مجلس صياغة الدستور وهذا طبعا فاجعة بالنسبة للداخل الإيراني. التحدي الكبير أيضا هو الثقة المفقودة الآن من جانب الشعب الإيراني وبعض وسائل الإعلام ومراكز الدراسات لهذا البرلمان، كونه برلمانا تم تفصيله تماما حتى يخدم الأهداف الاستراتيجية للمرشد والنظام فيما بعد خامنئي، وهذا طبعا في حالة وفاة علي خامنئي.

وعلى الصعيد الخارجي؟..

خارجيا سوف يواجه تحديات كبيرة لأنه سوف يكون برلمانا سيئ السمعة فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مع الأطراف والشركاء الإقليميين. بكل الأحوال أرى أن النظام الإيراني خسر جدا لأنه أخرج هذه العملية الانتخابية بهذه الصورة.