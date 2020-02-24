توقع الباحث بمعهد لاهاي للعلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي، الدكتور جلال حرشاوي، أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على حكومة الوفاق من أجل العدول عن قرار تعليق مشاركتها في محادثات جنيف بسويسرا، المتوقع انطلاقها التئامها الأربعاء المقبل، في وقت استبعد نجاح هذه المحادثات في وقف الحرب لأن ولي عهد الإمارات، الأمير محمد بن زايد، يريد أن تتواصل الحرب ضد حكومة الوفاق وأردوغان، مشيرا إلى أن الجزائر يمكن أن توقف الحرب في ليبيا إذا تعاونت معها روسيا.

لم يستبعد الدكتور جلال حرشاوي، في اتصال مع "الخبر"، أن "يجبر الأمريكيون السراج (رئيس حكومة الوفاق) وباشاغا (وزير الداخلية) على المشاركة في محادثات جنيف". فحسب المتحدث حكومة الوفاق ضعيفة للغاية من الناحية الدبلوماسية، إلى جانب أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة" عليها.

وفي تحليله للموقف الأمريكي من النزاع في ليبيا، يرى الباحث في معهد لاهاي للعلاقات الدولية أن واشنطن غير مبالية بما يجري في ليبيا، فالرئيس الأمريكي لديه علاقات ودية مع الرئيس الروسي دونالد تراب وأيضا ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وسيسمح للأخير "بالقيام بكل ما يريده في ليبيا"، لكن في المقابل تجمعه أيضا علاقات ودية مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان "وإذا تمكن أردوغان من الدفاع عن طرابلس" فلن يغير من موقف واشنطن والأمرنفسه إذا فشل في مهمته لأن ترامب غير مبال بالنزاع الليبي.

ويستدرك المتحدث بخصوص الموقف الأمريكي قائلا: "لكن لدى واشنطن تفضيلا بسيطا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واشنطن ضغوطا كبيرة على المصرف المركزي في طرابلس ضد الإخوان المسلمين"، مضيفا أن "واشنطن لا تعارض الحرب الإماراتية في طرابلس".

وبخصوص توقعاته حول محادثات جنيف بين الفرقاء الليبيين يرى الدكتور حرشاوي أنها "لن توقف الحرب لأن ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد، لا يريد التخلي عنها. فبالنسبة للإمارات العربية المتحدة التدخل التركي في ليبيا كارثة وبن زايد لا يمكنه قبولها". وأضاف قائلا في هذا السياق "إنه (محمد بن زايد) يعلم أنه لا توجد أي دولة غربية ستعارضه لهذا السبب، سوف يستمر في شن الحرب ضد حكومة الوفاق وأردوغان". وأشار إلى أن حفتر لا يمكن أن يوقف شن حربه على طرابلس، لأنه يعلم أنه في حال أقدم على ذلك "فستقوم حكومة الوفاق وتركيا بطرد جيش حفتر من غرب ليبيا".

وبخصوص المبادرة الجزائرية لوقف الحرب في ليبيا واحتضان الحوار الليبي-الليبي، يرى الدكتور حرشاوي أن "الجزائر لديها دبلوماسيون جيدون ويعرفون ليبيا جيداً"، مضيفا أن "الجزائر تحترمها جميع الفصائل في ليبيا، لكنها لا تستطيع إيقاف الحرب ما لم تساعدها روسيا، وهذا لم يحدث إلى حد الآن لكن ربما سيحدث في المستقبل القريب".

رضا شنوف