علمت “الخبر” أن قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة أمر بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت، فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية. جاء ذلك بعدما تمكن أفراد أمن ولاية البويرة، بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة تمتهن المتاجرة بالأقراص المهلوسة والتزوير واستعمال المزور في الشهادات الطبية وذلك استنادا لمعلومات تولي عناصر امن ولاية البويرة التحقيق على مستوى مستشفى محمد بوضياف اتضح وجود مجموعة تمتهن ترويج الممنوعات بمساعدة موظف يعمل بمصلحة العظام يقوم بإصدار شهادات صورية تحمل ختم المصلحة والمؤسسة ليبيعها فارغة تستغل من طرف شباب لاقتناء أدوية ومهلوسات، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ليتقرر إيداع المتهم الرئيسي الحبس على ذمة التحقيق.

وتوقيف مروج المخدرات ببشلول

تمكنت عناصر أمن دائرة بشلول بـ30كلم شرق ولاية البويرة من توقيف شخص وحجز سيارته النفعية من نوع j5 وذلك بعد توقيفه و تفتيشه بناءا على معلومات حيث عثر على كمية من المخدرات موضوعة بالباب بالجهة اليسرى ، وبعد اقتياده إلى مركز الشرطة تم تحرير محضر قضائي ضده و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.