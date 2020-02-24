افتتحت اليوم الاثنين في جنيف, أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث سيعكف المشاركون على دراسة أكثر من مائة تقرير قدمها خبراء حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى حول عدد من الموضوعات التي تهم وضع حقوق الإنسان في حوالي خمسين دولة.

وخلال هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية 20 مارس المقبل، سيعقد المجلس أكثر من 25 مناقشة تفاعلية بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن ينظم المجلس أربع جلسات نقاش موضوعاتية ستعقد أولاها اليوم الاثنين في شكل مائدة مستديرة ستكرس لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتمادها في عام 2019، فيما ستركز حلقة نقاش رفيعة المستوى غدا الثلاثاء على إعلان ومخطط عمل (بيجين) , اللذين انبثقا عن المؤتمر العالمي حول المرأة في عام 1995.

وستتناول باقي الجلسات حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واستعراض منتصف المدة للعقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة للتحرك بوجه ما وصفه بـ"تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم"، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات و"مستويات مقلقة من جرائم قتل النساء".

وقال غوتيريس في كلمته " إن حقوق الإنسان تتعرض لتعديات, ولا يوجد بلد بمنأى عن هذا الاتجاه".

وأعلن أن "المخاوف تزداد" و"حقوق الإنسان يعتدى عليها" من كل الأنحاء، داعيا المجتمع الدولي إلى "التحرك" لقلب هذا المسار.

وألمح في هذا السياق إلى النزاع في سوريا أو مصير المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، كما ندد بـ"الاتجار بالبشر الذي يؤثر على العالم أجمع".

وأبدى غوتيريس قلقه حيال "تراجع حقوق المرأة والمستويات المقلقة من جرائم قتل النساء، وأيضا حيال الاعتداءات على المدافعين عن حقوق المرأة واستمرار القوانين والسياسات التي تكرس الخضوع والإقصاء"، لافتا إلى أن "العنف ضد المرأة والفتيات هو الانتهاك الذي يعرف أكبر انتشار".

كما أوضح أن " القوانين القمعية تتكاثر في ظل بروز قيود متزايدة على حريات التعبير والمعتقد والمشاركة والتجمع وتكوين جمعيات"، قائلا إن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين، بالأخص النساء، يتعرضون لتهديدات متزايدة في الوقت الذي يعد فيه التزامهم لا غنى عنه في سياق تحقيق العدالة".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن التكنولوجيات الجديدة "أتاحت بما لا شك فيه تنظيما أفضل للمجتمع المدني، ولكنها منحت للسلطات في الوقت نفسه وسائل غير مسبوقة للتحكم بتحركات كل واحد ولتقييد الحريات"، مضيفا أن "الأزمة المناخية تعد أكبر تهديد على بقاء الجنس البشري وتضع بالفعل حقوق الإنسان في خطر في أرجاء العالم كافة".