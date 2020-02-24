هلكت إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة و أصيب 4 آخرين في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بالطريق السيار- شرق ببلدية الأربعطاش، غرب بومرداس، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية الذي أكد بأن حياة الجرحى ليست في خطر.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية الملازم الأول، حسين بوشاشية، أن الحادث وقع في حدود الساعة أل11 صباحا بالطريق السيار شرق-غرب بمنطقة "واد والي" على مستوى بلدية الأربعطاش، إثر اصطدام بين شاحنة من الحجم الكبير و سيارة نفعية كانوا في رواق واحد باتجاه الجزائر العاصمة.

وحسب نفس المصدر، فقد تم نقل الجرحى وهم ينتمون إلى عائلة واحدة (والدة و والد و طفليهما) تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 45 سنة، إلى مستشفى الأخضرية بولاية البويرة بعدما تدخلت مصالح الحماية المدنية، و قد تلقوا الإسعافات الضرورية و حياتهم ليست في خطر.

وتسبب الحادث الذي لم تحدد أسبابه بعد، إستنادا إلى نفس المصدر، في غلق الطريق لعدة ساعات من الزمن قبل أن يعاد فتحها أمام حركة المرور.