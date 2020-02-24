يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي، يوم الخميس (12 :45 بالتوقيت الجزائري)، برسم الدور ربع النهائي كأس العرب للأمم دون 20 سنة.

واقتطع "الخُضر" بطاقة عبورهم إلى الدور ربع النهائي على حساب المنتخب السعودي (2-1)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، ليحتل الفريق الوطني الصف الثاني (6 نقاط)، خلف منتخب مصر المتصدر بالعلامة الكاملة (9 ن).

من جانبه، تصدر المنتخب التونسي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل أمام العراق (2-1) و موريتانيا (1-0) والكويت (1-1)، على التوالي.

ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات، تجرى في ثلاث مدن سعودية : الرياض، الدمام و الخُبر.