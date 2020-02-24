حريق البئر الغازي: جراد يكرم إطارات سوناطراك
أخبار الوطن
24 فبراير 2020 () - موسى بقي
أشرف مساء اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بقاعدة الحياة 24 فيفري بحاسي مسعود، على تكريم الطاقم التقني الذي تمكن من إخماد الحريق المهول الذي نشب بالبئر الغازي oml75 .
وجاء تكريم هؤلاء كعرفان لما بذلوه من جهود مضنية في سبيل إثبات جدارة الإطار الجزائري في المواقف الصعبة ، وسلمت للمعنيين وهم مهندسون وتقنيون بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود ، شهادات من يد الوزير الأول وكذا إطارات الدولة الذين حضروا مراسيم الاحتفاء بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولتأميم المحروقات .