أشرف مساء اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بقاعدة الحياة 24 فيفري بحاسي مسعود ، على تكريم الطاقم التقني الذي تمكن من إخماد الحريق المهول الذي نشب بالبئر الغازي oml 75 .

وجاء تكريم هؤلاء كعرفان لما بذلوه من جهود مضنية في سبيل إثبات جدارة الإطار الجزائري في المواقف الصعبة ، وسلمت للمعنيين وهم مهندسون وتقنيون بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود ، شهادات من يد الوزير الأول وكذا إطارات الدولة الذين حضروا مراسيم الاحتفاء بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولتأميم المحروقات .