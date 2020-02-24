دشن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بحاسي مسعود محطة جديدة لضغط الغاز و إعادة ضخه بطاقة إنتاجية تقدر ب 24 مليون متر مكعب في اليوم .

و تقع هذه المحطة الجديدة التابعة للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) شمال منطقة المجمع الصناعي نايل عبد الحليم الذي يبعد بمسافة 6 كلم عن حاسي مسعود.

وصرح مدير الاستغلال بهذه المحطة، عبد العزيز أمقران، أن هذه المنشأة الجديدة ستسمح بزيادة إنتاج البترول الخام عن طريق ضخ الغاز المعالج إلى 16 مليون متر مكعب في اليوم من خلال حلقة جديدة ذات قطر20’ تزود 15 مركز تمدد.

و أضاف يقول أن المحطة تسمح أيضا بالحفاظ على الضغط داخل الحقل من خلال إعادة ضخ 8 مليون متر مكعب/يوميا من الغاز عالي الضغط عبر أنبوبين قطرهما 14’ و 15’ .

و أشرف على انجاز محطات مشروع سوناطراك التي بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار دج (635 ملون دولار) المجمع الهندي "دورسال للهندسة والبناء (Dodsal Engineering and Construction) بمساعدة العديد من المؤسسات الجزائرية المناولة منها كوسيدار.

و كانت الأشغال قد انطلقت في 2014 فيما تم التسليم المؤقت للمحطة يوم 15 جانفي 2020و بلغ عدد العمال الذي ساهموا في انجاز هذه المحطة 2779 عامل منه 1828 عامل جزائري أي ما يعادل 66 بالمئة من إجمالي العدد مع العلم أن أكثر من 72 بالمئة من العمال الجزائريين ينحدرون من ولاية ورقلة.

و يشرف حاليا على تشغيل هذه المحطة 107 عون في مناصب مباشرة بنظام 4x 4 ويتشكل مستخدمو التنفيذ من 40 عونا منهم 8 مهندسين و 32 تقني فيما يضم مجال الصيانة 39 عونا منهم 15 مهندسا و 24 تقنيا. أما أعوان النظافة و الأمن و المحيط فيقدر عددهم ب 28 منهم مهندسين اثنين و 26 تقنيا.

و قد شرع السيد جراد بعد ظهر اليوم في زيارة عمل إلى حاسي مسعود على رأس وفد هام ضم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة العمرانية كمال بلجود و وزير الطاقة محمد عرقاب و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات توفيق حكار و الأمين العام للاتحاد العام لعمال الجزائريين سليم لعباطشة إضافة إلى عدة مسؤولين مركزيين و محليين.

و قبل ذلك، كان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد أشرف على حفل اقتناء مجمع سوناطراك لثلاث ناقلات غاز و نفط على مستوى ميناء الجزائر العاصمة.

وبعد ذلك، دشن الوزير الأول وحدات الإنتاج بمصفاة سيدي رزين ببراقي (الجزائر العاصمة) عقب الانتهاء من أشغال إعادة تهيئتها.

و تندرج زيارة الوزير الأول في إطار إحياء، يوم 24 فيفري، الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات في سنة 1971 و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في سنة 1956 .