تغلب فريق مولودية الجزائر على "غريمه" اتحاد الجزائر في الدرابي العاصمي بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، أمسية الإثنين، بملعب 5 جويلية الأولمبي، في ختام مباريات الجولة الـ19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي انطلقت السبت الفارط.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم سامي فريوي في الدقيقة 62 لفائدة فريق المولودية العاصمية.

وبفضل هذه النتيجة يستعيد "العميد" مركز الوصافة بمفرده برصيد 33 نقطة، وبفارق ثلاث خطوات خلف رائد الترتيب العام شباب بلوزداد. كما يبقى في جعبة المولودية العاصمية مباراة متأخرة ضد نادي بارادو، تسمح له باللحاق بالشباب في الطليعة في حالة تحقيق الفوز.

بالمقابل يقبع الاتحاد في المركز التاسع بمجموع 25 نقطة من أصل 19 مقابلة.