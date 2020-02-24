لقي أربعيني حتفه ساعة مغرب اليوم الإثنين في حادث انحراف سيارة سياحية على الطريق الرابط بين بلدية بوغار وقصر البخاري جنوبي المدية، في حين أصيب سائق السيارة البالغ من العمر 35 سنة بإصابات بليغة، أحيل تحت تأثيرها في حالة حرجة إلى مستشفى عاصمة الولاية، فيما وضعت جثة المتوفي في مصلحة الجثث بمستشفى قصر البخاري الضحية فوجئ بانحراف السيارة لما كان يقوم "بالأتوسطوب" باتجاه منزله الكائن ببلدية أولاد هلال أقصى غربي المدية، بحسب شهود من مكان الحادث.