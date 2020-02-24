نزلت أسعار النفط ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الإثنين، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول بخلاف الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبا.

كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 2.16 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمائة إلى 56.34 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.93 دولار أو 3.6 بالمائة إلى 51.45 دولار.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا ”أسعار النفط ستظل عرضة للخطر إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء“.