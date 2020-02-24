فازت الجزائرية، سيليا خشني، بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط وكذا الميدالية الذهبية، مع تقديرات لجنة تحكيم هذا الحدث العلمي الذي جرى بالكويت. واحتفاء بهذا التتويج، أقيم حفل يوم الأحد على شرفها بمقر وزارة البريد بحضور وزيري البريد والشباب والرياضة. وتم تكريم سيليا خشني، التي تشغل منصب مديرة وحدة البحث والتطوير باتصالات الجزائر بأولمبياد الابتكار بعد تقديمها اختراعا يتمثل في ”صيغة جديدة من نظام ”سكاي كلوك” المضاد لطائرات ”درون”، حسب ما صرحت به لـ ”وأج”. وقالت إن الأمر يتعلق بـ ”جهاز للاستعمال الخاص يستطيع الكشف والتشويش على الطائرات المسيرة ذاتيا ”درون”، من خلال وظائف جديدة لا تتضمنها الصيغ القديمة لهذا الجهاز.