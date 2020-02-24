بعد أن كشفت في حوارها مع ”الخبر” عن تشجيعها لنادي مولودية الجزائر، أكدت زوجة السفير الأمريكي في الجزائر، السيدة كارين روز، عن وفائها لألوان العميد حتى وهي متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت صورة لها على صفحتها على الفايسبوك، من العاصمة الأمريكية واشنطن وهي تضع وشاحا بشعار المولودية العاصمية وعلقت عليها ”فريق العاصمة واشنطن هو فريقي المفضل، لكن تبقى مولودية الجزائر فريقي الأول في البطولة الجزائرية.. حظ سعيد في الداربي”.